Sigtelser om seksuelt materiale med børn tidoblet på få år - nu skal politi selv lave krænkende materiale

Retsordfører Bjørn Brandenborg (S) erkender, at forslaget rummer en række dilemmaer, blandt andet fordi materiale skabt ved hjælp af kunstig intelligens bygger på materiale og komponenter, der allerede findes på internettet. Men han understreger, at han ønsker at give politiet de bedst mulige værktøjer til at kunne bekæmpe seksuelle overgreb mod børn.

- Vi vil selvfølgelig aldrig nogensinde tillade, at politiet deler materiale af rigtige børn. Og derfor er det selvfølgelig også en etisk overvejelse, om man vil give dem mulighed for at lave falsk materiale med falske billeder ved hjælp af en teknologi. Men jeg synes, at hensynet til de børn, der er blevet udsat for det her, er vigtigt, siger Bjørn Brandenborg og forsætter:

- Hvis vi kan forhindre, at et eneste barn skal udsættes for det, så synes vi, at det er den rigtige prioritering, siger han.