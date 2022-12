Sigtet for voldtægt og dødstrusler: Nu efterforskes fynsk betjent også for tjenestemisbrug

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) efterforsker en politibetjent ved Fyns Politi for at have fortaget uberettigede opslag i politiets systemer og videregivet fortrolige oplysninger.

Det skriver DR Fyn, der er i besiddelse af dokumenter fra DUP.

DUP oplyser til DR Fyn, at de har modtaget flere anmeldelser vedrørende en politibetjent og på den baggrund har indledt en efterforskning. Myndigheden vil dog hverken be- eller afkræfte, om der er tale om en betjent ved Fyns Politi.

Sigtet for voldtægt og dødstrusler

Ifølge DR Fyns oplysninger er der tale om den samme betjent ved Fyns Politi, som også er sigtet af Sydøstjyllands Politi for voldtægt og dødstrusler mod en kvinde.

Allerede i oktober måned kunne TV 2 Fyn fortælle, at en fynsk politibetjent var blevet anholdt for blandt andet voldtægt og dødstrusler

Betjenten skulle også være anmeldt for psykisk vold, men dengang var der endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt der skulle rejses sigtelse for dette forhold.

DR Fyn har talt med kvindens advokat, Christian Finding Jensen, der oplyser, at betjenten blandt andet er sigtet for at have truet med at dræbe kvinden med sin tjenestepistol.

Sigtet i anden politikreds

I oktober forsøgte TV 2 Fyn at få en kommentar fra Fyns Politi, hvor betjenten altså skulle arbejde.

Politikredsen ville dog hverken be- eller afkræfte, at en af deres betjente skulle være anholdt for de alvorlige anklager.

Dog oplyste politiet, at der ikke ligger nogen politianmeldelse mod en betjent i deres politikreds. Ifølge DR Fyn er anmeldelsen og sigtelsen dog også sket hos Sydøstjyllands Politi.

Heller ikke DR Fyn har haft held med at få Fyns Politi i tale.

Politikredsen afviser overfor DR Fyn at kommentere sagen. Det samme gør betjenten.