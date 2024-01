På genbrugsstationen på Holkebjergvej i Dyrup har de fået nok. Personalet har flere gange oplevet, at borgere afleverer møg fra dyr og kæledyr, og det har fået medarbejderne til at opstille skilte.

- Vi har oplevet, at folk smider møg fra kæledyr i haveanlægget eller over i restaffald. Problemet er, at vores containere står en hel måned - i hvert fald den med rest efter sortering. Her er rotter, og så er det uhygiejnisk , siger Jens Christian Bjerring, der er genbrugsvejleder ved Odense Renovation.

- Vi kan risikere at vade rundt i rester af lort og alt muligt andet. Det vil vi meget gerne slippe for, siger han.

Han fortæller, at det har , siden han startede på pladsen for omkring to år siden.

- Folk tror det er rigtigt, det de gør, fordi de ikke undersøger det. Der er andre ting, men har travlt med end lige det, når man anskaffer sig et kæledyr, end at finde ud af hvad man gør med det, der kommer ud i den anden ende, siger han.

Skiltene har været oppe i 14 dage. Han har ikke oplevet, at nogen har afleveret møg fra kæledyr siden, han satte dem op, men han mener alligevel, at det er lidt for tidligt at konkludere, at skiltene har løst problemet.

Efterladenskaber fra kæledyr som hundelorte, indhold fra kattebakker, strøelse og møg fra kaninbure og lignende, skal lægges i en pose og kommes i din affaldsbeholder til restaffald. Møg fra hobbydyrehold som f.eks. heste, høns og får skal du selv skaffe dig af med. Det kan du ikke aflevere på genbrugspladserne i Odense.



Hvis du vil vide , hvordan du skal håndtere møg fra kæledyr, kan du læse mere om det på Odense Kommunes hjemmeside.