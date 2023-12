Sikkerhedstyrelsen kommer med opråb inden nytårsaften

En fjerdedel af dem der kom til skade i forbindelse med fyrværkeri ved de seneste nytår var under 15 år.

Der var i alt 192 tilskadekommende, og her var 47 af dem børn mellem 0-14 år. Heraf har 66 procent af børnene selv antændt fyrværkeriet.

Og det er til trods for de slet ikke må købe fyrværkeri, heller ikke stjernekastere og knaldperler.

Derfor kommer Sikkerhedsstyrelsen med et opråb.

- Som forældre har vi en pligt til at lære vores børn, hvordan de skal håndtere fyrværkeri på en forsvarlig måde – præcis som vi lærer dem at færdes sikkert i trafikken og for eksempel se sig for, inden de skal krydse en vej. Fyrværkeri er festligt, men det er ikke legetøj. Batterier og raketter er altså ikke for små børn. Det er krudt, der kan eksplodere. Så det er vigtigt, at man kan overskue konsekvenserne af at tænde lunten. For det kan jo gå grueligt galt, hvis man gør noget forkert. Den beregning af konsekvenser kan børn næppe lave på egen hånd. Derfor er det altafgørende, at børn ikke får lov til selv at håndtere fyrværkeri, før de har helt styr på sikkerheden, siger Kirsten Wilbour Dam Christiansen.