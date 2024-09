Et stort regnvejr skal i løbet af torsdagen op over hele landet. Lokalt kan det give over 20 millimeter regn i løbet af få timer, hvilket giver risiko for blandt andet akvaplaning.

Fyn er et af de steder i landet, hvor TV 2 Vejret forventer mest regn.

I løbet af de næste timer breder regnvejret sig til det meste af Fyn og resten af landet fra syd.