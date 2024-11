Simons største frygt er et skrivebordsjob - så han cyklede en tur på 7.015 kilometer

Simon Flening har én gang cyklet 130 kilometer på en dag, inden han i juli tog til San Francisco i det vestlige USA for 63 dage senere at stå på Østkysten i New York.

En tur på 7.015 kilometer - eller 110 kilometer om dagen.

Simon Flening er journalist. Paradoksalt nok er hans største frygt et skrivebordsarbejde.

Det har han vidst, siden han sad på bagerste række på Vestfyns Gymnasium og blev student med et knap så smukt gennemsnit, som han selv udtrykker det.

- Jeg var en livlig dreng med krudt bagi. Allerede i 1.g søgte jeg om at komme i Søværnet, fortæller Simon Flening.

Han blev ansat stort set i samme øjeblik, han fik den røde hue på hovedet efter gymnasiet.

- Mine venner arbejdede på tankstationen for at få råd til at tage på backpackertur i Asien. Jeg drømte om at kombinere arbejde og se verden samtidig, fortæller han.

- Forsvaret virkede som en arbejdsplads, hvor der var en masse muligheder. Jeg kunne opleve noget og se verden. Det var ikke et skrivebordsjob, siger Simon Flening.

26 måneder i Sirius-patruljen

Tiden i Søværnet førte ham til optagelsesprøven til Siriuspatruljen, der er en dansk specialmilitærenhed på det nordligste, ubeboede Grønland.

- Det så ud til at være det fedeste i hele verden. Vi var 40-50 stykker til optagelse, og efter otte måneder var jeg heldig at være blandt de seks, der kom hele vejen til Sirius i Nordgrønland, fortæller Simon Flening.

Han endte med at være 26 måneder i slædepatruljen. Her skulle han lære alt.

- Man lærer at overleve. Det er uden tvivl den bedste tid i mit liv.