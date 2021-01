Sjaskvåd søndag slutter ugen af

Er du tidligt oppe på denne hellige søndag, kan du måske nå et glimt af en solstråle, inden et regnvejr trækker ind over Fyn i løbet af de sene formiddagstimer og ud på eftermiddagen.

Det kan ikke udelukkes, at der kan falde en lokal snebyge enkelte steder, inden regnvejret dominerer. Nogle fynboer vil også opleve nedbøren som slud.

- Men det ser primært ud som om, det bliver regn, der kommer, fortæller TV 2 Vejrets vejrvært Ellen Nybo.

Mulighed for aftensol

Temperaturerne vil dagen igennem ligge omkring tre grader.

- Hvis man er rigtig heldig kan man lige nå at få en opklaring med, inden solen går ned. Blandt andet på Middelfart-kanten kan der være lidt sol lige inden 16-17-tiden, fortæller Ellen Nybo.

Næste uge er der mere kulde på vej. Helt ned til minus to grader i dagtimerne.