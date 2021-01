Sjaskvåd tirsdag til Fyn

Skal du bevæge sig fra din lune bolig på arbejde eller ud at handle tirsdag, kan du med fordel tage nogle vandtætte vinterstøvler på og have en paraply lige ved hånden.

I løbet af natten til tirsdag er skyer og byger trukket ind over Fyn vestfra, og det betyder, at der i morgentimerne ligger et tygt skydække over os, der kan give byger flere steder.

Temperaturerne ligger fra morgenstunden lige et par grader over frysepunktet.

Bevæger man sig udenfor, skal man dog alligevel være opmærksom på pletvist glatte veje.

- I løbet af dagen forventer vi, at temperaturerne ligger omkring to til fire grader. Ikke særlig meget vind, til gengæld kan der altså være nedbør først i form af regnbyger, og i løbet af dagen går det over i slud og snebyger. Sidst på eftermiddagen er det i form af regnbyger igen, fortæller TV 2 Vejrets Sara-Maria Mærkedahl.