Skadelige partikler: Populært mundbind skal vaskes inden brug

Hos Sundhedsstyrelsen er anbefalingen, at man enten benytter et CE-mærket engangsmundbind eller et stofmundbind.

Sidstnævnte skal have en "dokumenteret høj kvalitet og filtrationsevne, godkendt efter den danske standard for vaskbare mundbind", fremgår det af styrelsens hjemmeside.

Ud over detailhandel og kollektiv transport anbefales det at bruge mundbind ved coronatest, i lægens venteværelse og ved større forsamlinger, hvor det er svært at holde afstand.

Børn under 12 år er generelt undtaget fra at bære mundbind.