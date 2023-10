Skader ændrer Hjulmands planer før vigtige landskampe

Det har skabt hovedbrud for landstræner Kasper Hjulmand, at han har modtaget fire afbud i løbet af ugen.



Mod et hold som Kasakhstan, der venter Danmark i lørdagens EM-kvalifikationskamp i Parken, er det vigtigt at have spillere, der kan true på kanterne.

Derfor var det en ærgerlig Kasper Hjulmand, der onsdag mistede kantspilleren Andreas Skov Olsen grundet en skade.

I den forgangne uge har fynboen Alexander Bah og Viktor Kristiansen meldt fra på grund af skader, ligesom midtbanespilleren Philip Billing også har det. Alle fire er blevet erstattet af andre spillere.

- Det er ikke optimalt. Men jeg hænger mig ikke så meget i det. Det er en præmis. Jeg koncentrerer mig om dem, der er her.

- Selvfølgelig ville det være optimalt, at dem, jeg udtager, de var her. Så de planer, jeg havde fra starten af, kan føres ud i livet, siger Hjulmand.

I stedet for Andreas Skov Olsen blev Jacob Bruun Larsen onsdag efterudtaget.