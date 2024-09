Skadet skib med farlig last vil uden om Storebælt

Det ser ud til, at skibet "MV Ruby", som i flere dage har ligget stort set stille ud for Norges sydkyst med en sprængfarlig last, nu sejler videre.

På skibssporingshjemmesiden VesselFinder fremgår det nu, at det har sat kursen mod Maltas hovedstad, Valletta, skriver Bornholms Tidende. Her fremgår det, at skibet bevæger sig med en hastighed på lidt mere end ni knob - cirka 17 kilometer - i timen og ventes fremme 8. oktober.

Skibet har været meget omtalt i weekenden, da det var ventet, at det ville nå dansk farvand. Sådan gik det ikke, og den videre færd har været uvis. Ifølge svenske TT er "Ruby" blevet omdirigeret til Malta.