Skæbnedag i minksag: Tre redegørelser kan afgøre ministers fremtid

Hvem vidste hvad, og hvornår vidste de det?

Onsdag ventes en redegørelse fra Fødevareministeriet offentliggjort. Den skal klarlægge forløbet op til regeringens beslutning om at beordre alle mink i landet aflivet.

Samtidig får vi måske svar på, om fødevareminister Mogens Jensen (S) kan blive på posten.

- Det mest interessante bliver selvfølgelig, om der i redegørelsen er en forklaring på, hvordan man kunne træffe en beslutning, der betød, at man krævede aflivning af hele minkbestanden til trods for, at det ikke var lovligt, siger politisk kommentator Hans Engell.

Utilfredshed på Fyn

Beslutningen har fået store økonomiske og menneskelige konsekvenser for landets minkavlere. Herunder de 20 fynske minkavlere, der i alt har 42 minkfarme, som ellers ikke har haft nogen smittetilfælde.

- Det er jo ikke rart at tænke på det, der så er fremtiden nu. Nu det slut. Det gælder for alle, sagde minkavler Louiser Sander til TV 2 Fyn, efter hun søndag aflivede sin sidste mink.

Det nytter jo ikke noget, at jeg går ud og laver en ulovlig handling, og så bare stiller mig op og siger undskyld Kristian Juul Nielsen, minkavler, Fyn

Blandt de fynske avlere har man da også været alt andet end tilfredse med forløbet og de udmeldinger, der er kommet undervejs.

- Vi ved jo ikke helt, hvor vi står, og den usikkerhed håber jeg meget hurtigt, at der kommer en afklaring på. Det er et helt utroligt pres for os alle sammen, sagde Martin From, da TV 2 Fyn besøgte ham tidligere på måneden.

Der skal komme et efterspil

Ifølge TV 2's politikske kommentator, kommer der onsdag op til tre forskellige redegørelser. Én om selve lovhjemmelsdelen, som er udarbejdet af Fødevareministeriet.

Én om hele forløbet om minksmitten, der rækker flere måneder tilbage, som også er udarbejdet af Fødevareministeriet.

Og til slut en sundhedsmæssig redegørelse, som er udarbejdet af Sundheds– og Ældreministeriet. Ugen kan ende med, at Mogens Jensen mister sin ministerpost. Og det har da også være flere af minkavlernes ønske, at sagen fik konsekvenser for beslutningstagerne.

- Jeg får ikke noget personligt ud af, at der er en minister, der går af. Hvis han bliver, er det fint nok, men der skal stadigvæk komme et efterspil. For det nytter jo ikke noget, at jeg går ud og laver en ulovlig handling, og så bare stiller mig op og siger undskyld, sagde Kristian Juul Nielsen i forbindelse med et samråd i sagen 11. november.