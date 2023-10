Skærpet beskæftigelseskrav sender 10.000 borgere på laveste ydelse

Der er indgået en aftale om at skærpe optjeningsreglerne for kontanthjælp. Fremover skal alle borgere - uanset hvornår de er kommet til Danmark - opfylde et opholds- og beskæftigelseskrav for få en højere ydelse.



Sådan lyder det fra Beskæftigelsesministeriet

Det betyder, at mere end 10.000 personer overgår til den laveste ydelse i kontanthjælpssystemet - heraf langt de fleste fra kontanthjælp.

Den berørte gruppe, der primært er ikke-vestlige indvandrere, har været i Danmark i en lang årrække, men de har været på arbejdsmarkedet i begrænset omfang, skriver Beskæftigelsesministeriet.

- Der er for mange, som er kommet til Danmark og er gået rundt på kontanthjælp i mange år uden at være i arbejde. Det kan vi ikke acceptere. Vi bliver nødt til at stille krav. Det gør vi ved at ensarte reglerne om beskæftigelseskravet for dem, der er rejst til Danmark før 2008 og efter 2008, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.