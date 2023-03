Skæve tilskud til zoologiske haver: - København bliver forfordelt

København Zoo havde 1.332.440 besøgende i 2022, mens Odense Zoo havde 497.372 gæster. København Zoo oplyser, at de i skrivende stund har 317 ansatte. Odense Zoo har på nuværende tidspunkt 40 fastansatte. Men op imod 150 ansatte, når det er højsæson.

København Zoo har 225 dyrearter, hvorimod Odense Zoo har omkring 110 dyrearter.

Og de store forskelle i besøgende, ansatte og antal af dyr er afgørende, mener Bengt Holst.

- Netop fordi København zoologiske have har et større driftsbudget på baggrund af et højere besøgstal og udfører en del mere forskning, formidling, naturbevarelse og har påtaget sig flere tillidsposter inden for det internationale avlssamarbejde, så er det helt naturligt, at de får flere penge, siger Bengt Holst og tilføjer, at det netop er de aktiviteter, Kulturministeriet skal støtte.

Bengt Holst uddyber, at Rådet for Zoologiske Anlæg blot rådgiver kulturministeren, og at det i sidste ende er kulturministerens beslutning, hvordan tilskuddene skal fordeles.



- Så skal man huske, at Odense Zoo også får et kommunalt tilskud, så det samlede tilskud ligger lige omkring otte millioner kroner.

Odense Zoo oplyser til TV 2 Fyn, at man sidste år fik 4,8 millioner kroner fra Kulturministeriet og 3,2 milioner kroner i driftstøtte fra kommunen. Præcis otte millioner kroner i støtte.

Bengt Holst forklarer, at man laver en samlet vurdering, hvor både tilskud fra kommunen og kulturministeriet bliver indregnet, når man skal rådgive ministeren, og det skyldes blandt andet historikken i tilskudsordningen.



Hvorfor Odense Zoo er afhængig af tilskud fra kommunen, hvorimod København Zoo får hele sit tilskud fra Kulturministeriet, kalder Bengt Holst en politisk afgørelse.

Bengt Holst forklarer, at oprindeligt var statstilskuddet betinget af et tilsvarende tilskud fra kommunal side. For København Zoo blev det kommunale tilskud givet af Hovedstadsrådet, som bestod af fem kommuner og amtskommuner, og som blev nedlagt i 1989. Ved nedlæggelsen overførte man så Hovedstadsrådets del af tilskuddet til Kulturministeriet, mens man for Odense Zoo fortsatte med den kommunale ordning. Det fik dog ingen indflydelse på beløbenes størrelse, kun på hvilken kasse, der skulle betale.



TV 2 Fyn har forgæves forsøgt at få en kommentar på fordelingen fra kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M).

Odense Zoo er formentlig en kendt zoologisk have i pingvinkredse. Med en alder på 42 år nåede Olde fra Odense Zoo nemlig at komme i Guiness World Records med titlen som verdens ældste pingvin i fangenskab.