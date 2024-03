En stor del af den overskydende skat, der udbetales til mange borgere i løbet af foråret, bruges ofte på rejser, hårde hvidevarer og elektronik.

Det siger Tore Stramer, der er cheføkonom hos Dansk Erhverv.

- Erfaringsmæssigt omsættes cirka 20-25 procent af udbetalingen i ekstraordinært forbrug til særligt rejser, hårde hvidevarer og elektronik.

- Dertil går cirka en tredjedel direkte ind i det løbende forbrug, hvilket også kan resultere i et merforbrug af diverse dagligvarer, lyder det.

Lige nu valfarter tusindvis af danskere mod skat.dk for at få et overblik over deres årsopgørelse og dermed skatteregnskab for sidste år.

Skattestyrelsen åbnede - som den har for vane - for adgangen til årsopgørelsen fredag aften, selv om det planmæssigt først skulle ske mandag.

I 2022 havde skatteborgerne 25,5 milliarder kroner i overskydende skat til gode.

Ifølge Tore Stramers udregning kan det tal nå op på 30 milliarder kroner denne gang. Det svarer i gennemsnit til 7500 kroner per borger.