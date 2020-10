Skal du købe bolig? Der kan være store penge at spare i nabokommunen

Der kan være store beløb at spare, hvis man er villig til at flytte fra de store kommuner, Odense og Svendborg, til nabokommunerne.

Særligt fra Odense og Nordfyns Kommune, hvor der er næsten 10.000 kroner i forskel på kvadratmeterpriserne. Det viser tal fra boligsiden Boliga.

Boliga har lavet en gennemsnitlig beregning på kvadratmeterprisen på solgte rækkehuse og villaer indtil videre i 2020.

Odense er dyrest

Det er måske ikke så overraskende, at det er dyrere at bosætte sig i Odense, end det er på resten af Fyn. Men man skal ikke langt væk fra "hovedstadskommunen", før det bliver væsentlig billigere at investere i mursten.

Tallene fra Boliga viser, at et hus på 150 kvadratmeter i gennemsnit bliver solgt for knap 2,7 millioner kroner i Odense Kommune.

En tilsvarende bolig går for omkring 1,3 millioner kroner i Nordfyns Kommune. Det giver en besparelse på næsten halvanden millioner kroner, hvis man er villig til at flytte over kommunegrænsen.

Det samme billede gør sig gældende på Sydfyn, hvor kvadratmeterprisen for Svendborgs vedkommende ligger på 13.246 kroner. Rykker man videre sydpå til Langeland, ligger den på 5.923 kroner.

Færre huse til salg

Det seneste år er der sket en stigning i priserne i alle de fynske kommuner i større eller mindre grad. Men der er også mindre at vælge imellem for de kommende husejere.

I flere fynske kommuner er der over 20 procent færre huse for køberne at vælge imellem i år i forhold til sidste år. Det viste tal fra boligsiden Boliga.dk tidligere på måneden.

Det gælder blandt andet Middelfart Kommune, hvor der er 22 procent færre huse til salg i år end i 2019.

På Ærø er der generelt færrest huse til salg. I oktober 2019 var der 113 huse til salg, mens der i oktober 2020 er 80 huse til salg.