Skal lukke i morgen: Magasin holder åbent til midnat

Alle storcentre landet over skal holde lukket fra torsdag 17. december.

Derfor har Magasin Du Nord valgt at holde åbent så længe som muligt onsdag - nemlig til midnat.

Det meddeler storcentret i et facebookopslag efter et pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) har annonceret en række nye restriktioner, der blandt andet tæller, at butikscentre skal holde lukket året ud.

Men inden de nye restriktioner træder i kraft, holder Magasin altså sine fysiske butikker åbne.

- Vi vil gøre alt hvad vi kan, for at løse de udfordringer det må få for vores kunder. Har du spørgsmål til noget, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice, skriver Magasin på Facebook.