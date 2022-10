Skal uligheden mindskes eller ej: Her er Moderaterne uenige

Politisk chef og kandidat for Moderaterne i Nordsjælland, Jacob Engel-Schmidt, forklarede tirsdag, at partiet ikke giver meget for kandidattestene.



- Vi siger til kandidaterne, at når det kommer til kandidattest, så kan det godt betale sig at spørge tv-stationerne, hvad det handler om, for kandidattestene er jo så håbløst unuancerede, sagde Jacob Engel-Schmidt.



- Vi er et parti, der går op i nuancer og at opstille et spørgsmål, som er umuligt enten at svare helt enig eller helt uenig til, det synes vi er til stor skade for demokratiet, tilføjede han.