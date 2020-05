Skattelettelser for 85 millioner i fire fynske kommuner

Fire kommuner på Fyn får med den nye udligningsreform mulighed for at sætte skatten ned med fuld kompensation fra staten.

Forliget, som blev præsenteret tirsdag, giver de kommuner i Danmark, som har den højeste skatteprocent, mulighed for at sætte udskrivningsprocenten ned til 26,3 pct.

På Fyn drejer det sig om Nyborg, Kerteminde, Svendborg og Langeland.

I disse fire kommuner kan borgerne næste år formentlig se frem til skattelettelser til en samlet værdi af i alt 85 millioner kroner.

- Det er helt op til de enkelte kommuner, om man vælger at bruge denne mulighed. Men det er jo en kæmpe chance for at sætte skatten ned for sine borgere samtidig med, at det ikke går ud over velfærden. Derfor tror jeg, at det er noget, som flere af de her kommuner vil synes er en god idé, siger finansminister Nicolai Wammen (S) til TV 2/Fyn.

Borgmester: - Så fedt

Skattelettelserne slår mest igennem på Sydfyn.

Her får Svendborg Kommune mulighed for at sænke kommuneskatten med 0,5 procent. Det vil betyde, at der kan sendes 43 millioner kroner tilbage i borgernes lommer.

På Langeland står borgerne til at modtage en samlet skattelettelse på 29,1 millioner kroner, hvis kommunen benytter sig af tilbuddet.

- Den her mulighed vil forbedre vores økonomi på to områder. Vi får kompenseret skattelettelsen fra staten, og samtidig ser vi frem mod en større omsætning i lokalsamfundet. Det betyder i sidste ende flere penge i kommunekassen, siger Langelands borgmester Tonni Hansen (SF), som vurderer, at skattelettelsen vil betyde omkring 800 kroner ekstra om måneden for en typisk gennemsnitsfamilie.

I Svendborg har borgmester Bo Hansen (S) nærmest armene i vejret af begejstring.

- Vi har Danmarks femte højeste skattetryk. Det er så fedt, at vi nu én gang for alle kan få gjort op med det, siger Bo Hansen.

På Østfyn kan borgerne i Nyborg Kommune se frem til en skattelettelse på 5,3 millioner kroner, og i Kerteminde Kommune vil skattelettelsen være på lidt over syv millioner kroner.

- Det betyder, at borgerne kan beholde lidt flere af deres egne penge, og forhåbentlig også bruge dem i de de lokale butikker, så de på den måde også kan være med til at understøtte vores gode udvikling i kommunen, siger Kertemindes borgmester Kasper Olesen (S).

Det ventes, at alle fire kommuner vil benytte sig af muligheden.