Skattelettelser og kamp for Fyn: Det sværger de fynske folketingsmedlemmer

Jeg ved ikke, om jeg kan sværge, at jeg vil opnå noget. Jeg kan sværge, jeg vil kæmpe for nogle ting. Jeg kan ikke vedtage politik, i og med at regeringen har et flertal. Det er svært at opnå så meget, men man kan kæmpe for mange ting. Jeg sværger, jeg vil kæmpe for, at Danmark får tryghed og sikkerhed, for en hårdere retspolitik, hvor vi rent faktisk straffer kriminelle, og hvor vi udviser kriminelle udlændinge blandt andet. Det er nogle af de ting, jeg kæmper meget for. Så kæmper jeg for en mere restriktiv tildeling af danske statsborgerskaber.