Skøjtesøer lukkes på stribe: Fare for at brase igennem efter kraftigt tøvejr

Efter flere uger med minusgrader og sne har temperaturen igen sneget sig op over frysepunktet. Og det betyder, at det ikke længere er sikkert at færdes på isen rundt omkring på Fyn.

Senest har Nyborg og Assens Kommune valgt at lukke samlet set fem søer, hvor det ellers har været tilladt at skøjte.

Vi kan se, at den smelter hurtigt nu Bettina Fisker, driftsleder ved Vej, Park og Natur i Nyborg Kommune

- Vi lukker nu skøjtesøerne, så det er forbudt at færdes på isen. Lukningen sker på grund af det kraftige tøvejr, som nu gør, at isen ikke er tyk nok på nogen af vores søer her i kommunen, og det er med fare for at brase igennem isen, hvis man bevæger sig derud, oplyser Assens Kommune på Facebook.

Det er tale om søen ved Trunderupskoven i Haarby, Kåls Mølledam i Assens, Sønderby Sø ved Ebberup og gadekæret i Turup.

Smeltet og fuld af vand

I Nyborg Kommune er der tale om Kamgraven ved Nyborg Slot, der har været erklæret sikker siden 13. februar. Og det for første gang i otte år.

Men onsdag blev det altså vurderet, at tøvejret har gjort isen for usikker, fortæller Bettina Fisker, der er driftsleder ved Vej, Park og Natur i Nyborg Kommune, til TV 2 Fyn.

- Vi kan se, at den smelter hurtigt nu. Den er fuld af vand og er ikke længere farbar, siger hun.

Isen skal være mere end 13 centimeter, før kommunen tør stå inde for, at folk færdes på den. Og sådan som vejrudsigten ser ud i øjeblikket, er det ikke sandsynligt, at den bliver åbnet igen i år.

Farligere den kommende tid

Tirsdag var det Odense Kommune, der efter kun én dag med sikker is på Munkedammen måtte lukke den for al færdsel.

- Jeg vil gerne opfordre alle til at holde sig væk fra isen i de kommende dage. Det har hele tiden været forbundet med stor risiko at træde ud på søer, hvor vi ikke har målt tykkelsen, og det vil kun blive farligere i den næste tid, hvor isen langsomt bliver tyndere, sagde by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) i en pressemeddelelse.

Vejrudsigten gør det ikke sandsynligt, at Munkedammen eller de øvrige skøjtesøer vil blive åbnet for færdsel foreløbigt, lyder det. Men kommune har lovet at melde ud, hvis det alligevel skulle blive muligt.

Færdes man på isen alligevel, selvom skilte forbyder det, kan man risikere en bøde.