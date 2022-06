Skøn sommer dag på Fyn - men skybruddet truer

Fredagens vejr startede flot med endte gråt med regn flere steder, men lørdag tager solen igen revanche.

Her holder det tørt hele dagen, og fynboerne kan forvente lunt og sommerligt vejr.

Allerede fra morgenstunden vil temperaturen ligge omkring 15 grader og i løbet af formiddagen i takt med, at solen bryder frem, vil den stige til 20 grader.

En meteorologisk sommerdag på Fyn bliver det dog ikke til, da den højeste temperatur formentlig vil holde sig under 25 grader.

Befinder man sig helt ude vil kysten vil man kunne mærke en del vind, og det vil derfor føles koldere, men finder man et sted med læ, så vil det føles varmt og sommerligt.

Stilhed før stormen

Lørdag aften fortsætter med pænt vejr, men sidst på aftenen kan der godt komme flere skyer på himlen.

Det er stilhed før stormen, for natten til søndag kan det godt se ud som om, der kommer rigtig meget regn på Fyn.

DMI har nemlig udsendt et varsel om kraftig regn gældende søndag mellem klokken 02 og klokken 12.

Middelfart, Nordfyn og Kerteminde Kommune befinder sig i den blå kategori, som betyder, at der er risiko for kraftig regn.

For de resterende fynske kommuner er der udsendt et decideret varsel, og der forventes op mod 35 millimeter regn på seks timer flere steder. Derfor er det en god ide at være opmærksom på sine omgivelser, da de store mængder regn kan påvirke blandt andet trafikken og strømmen.