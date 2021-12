Skoleelever hjemsendes fra 15. december

Det har et flertal i Folketingets Epidemiudvalg besluttet onsdag eftermiddag, oplyser undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Det gælder ikke elever i specialskoler og specialklasser.

Ifølge ministeren er der et ønske om, at børnene mister så få skoledage som muligt.

- Vi vil helst have dem i skolen. Når sundhedsmyndighederne vurderer, at vi fint kan vente til 15. december og i virkeligheden forlænge de dage, de er derhjemme i forbindelse med juleferien, så er der ikke grund til at sende dem hjem nu, siger Rosenkrantz-Theil.

Hun opfordrer til, at forældrene overvejer at lade deres børn og unge vaccinere.

- I de kommende uger får mange børn, og heldigvis for det, mulighed for at få vaccinen.

- De sidste forældre til børn i alderen 5 til 11 år modtager invitationerne til vacciner i denne uge, og derfor vil det at sende børn hjem fra 15. december betyde, at vi får nogle uger, hvor flere børn og unge kan blive vaccineret, siger hun.

Regeringen holder pressemøde onsdag aften klokken 18.30, hvor de nye restriktioner bliver præsenteret. Du kan følge pressemødet direkte på tv2fyn.dk.

Der er onsdag eftermiddag fortsat et møde i gang i Folketingets Epidemiudvalg.