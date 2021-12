Skoleelever kan testes hjemme i juleferien

- Budskabet fra sundhedsmyndighederne er klart: Omikron har ændret spillereglerne.

- Det er vigtigt, at vi spiller på så mange tangenter som muligt for at få bugt med smitten over jul, så vi er klar til at slå skolens døre op i det nye år, siger hun i en pressemeddelelse.

Selvtesten skal ses som et supplement til de nuværende testmuligheder. Det er op til kommunerne at bestille det nødvendige antal testkit og tilrettelægge udleveringen af dem.

Der kan udleveres én test pr. uge - og to, hvis man bor i et område med høj smitte. Der skal være en voksen til stede, når testen foretages.

Tilbuddet gælder elever fra 1. klasse og opefter, men ikke efterskoler og frie fagskoler. Desuden vil medarbejdere i dagtilbud, der heller ikke er vaccineret eller har været smittet tidligere, senere også kunne få udleveret hjemmetest.

Langt de fleste elever på folkeskoler og fri- og privatskoler er hjemsendt tirsdag og skal blive hjemme til og med 4. januar.

Der er dog nødpasning for de børn, hvis forældre ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra, ligesom elever med særlige behov kan undtages.

Der findes ikke nogen præcise opgørelser over, hvor mange skoleelever, der er vaccineret.

Men ifølge Statens Serum Institut er hele 70,1 procent af de 11-15-årige færdigvaccinerede.

De 5-11-årige har først kunnet blive vaccineret fra slutningen af november, og derfor er ingen endnu nået til andet stik. Men 18,6 procent har ifølge statistikken fået det første vaccinationsstik.