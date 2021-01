Skoleleder klar til snarlig genåbning for de yngste elever

- Vi er klar til at være klar.

Sådan siger skoleleder på Korup Skole i Odense, Simon Hempel-Jørgensen, efter et pressemøde torsdag hvor statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte, at eleverne i 0.-4.-klasse måske snart igen kan møde i skole.

Vi er meget spændte på, hvad det er for en melding, der kommer her i starten af næste uge Simon Hempel-Jørgensen, skoleleder Korup Skole

Det på trods af, at de gældende restriktioner er forlænget til 28. februar på grund af frygt for spredning af den britiske coronavariant B117.

Hvornår eleverne kan vende tilbage til skolen er endnu ikke afgjort, men vil formentlig blive meldt ud i næste uge, efter Statens Serum Institut har regnet på forskellige scenarier.

- Vi er for det første glade for at kunne komme i gang igen sådan for alvor med at genåbne, og vi er meget spændte på, hvad det er for en melding, der kommer her i starten af næste uge, siger skoleleder Simon Hempel-Jørgensen.

Vigtigt med koordinering

Ifølge skolelederen er det rart at have fået et varsel om en mulig tilbagevenden til skoledagen for de yngste - også selvom den nærmere tidsramme endnu ikke ligger fast.

- Vi kan sagtens være hurtige. Vi kan sagtens lukke og åbne - det har vi sådan set vist flere gange henover de seneste måneder - men vi vil gerne gøre tingene i den rigtige rækkefølge, sådan at vi kan få alle detaljerne med, siger han.

Blandt andet vil skolerne på den måde koordinere med deres mange samarbejdspartnere, så alt er klar til at tage imod eleverne igen. Det er vigtigt, for særligt de små elever har svært ved at holde koncentrationen foran en skærm, forklarer skolelederen og tilføjer, at fjernundervisningen også kan være en udfordring for forældrene.

- Det er også svært for forældrene at balancere et arbejdsliv med at skulle hjemmeundervise sine børn. Selvom lærerne har været virkelig gode og kreative og fundet på alt muligt spændende, så er det svært at balancere et job samtidig med, at man har små børn, der skal hjælpes i gang med det ene og det andet - og motiveres, siger Simon Hempel-Jørgensen.

