Skoler sætter fokus på digital trivsel

Landet over er der fredag blevet afholdt Skolernes Trivselsdag.

På Fyn gjaldt det blandt andet Vibeskolen og 4kløverskolen i Nyborg Kommune, samt Kassebølle Friskole i Langeland Kommune.

Skolernes Trivselsdag er en national mærkedag for trivsel i skolerne, der årligt afholdes første fredag i marts af Red Barnet.

Årets tema 'Sikker på nettet' har til formål at starte en samtale elever og lærere imellem, så børn og unge kan færdes sikkert på nettet. Og indtil videre er tilbagemeldingerne positive.



- Undervisningsmaterialet har fået en god modtagelse, og meldingerne er, at det har åbnet for nogle gode snakke i klasserne. Det har hjulpet til at få sat ord på nogle ting, så eleverne ikke føler sig alene med de oplevelser, de har haft online, siger Katrine Broch Hansen, Projektleder for Trivselsdagen.

Børn og unge på nettet

Trivslen blandt børn og unge har lidt under corona pandemien, samtidig med at en stadig større del af børn og unges sociale liv rykker online. Derfor har Red Barnet i år valgt at fokusere på den digitale adfærd og trivsel.

En undersøgelse lavet af Rambøll for Red Barnet viser, at 42 procent af de adspurgte børn og unge har oplevet digitale krænkelser.

Kun fem procent fortalte det til en lærer eller pædagog på skolen, mens en fjerdedel fortalte det til en forælder eller en anden voksen.

Hvad gør de unge?

Rådgivningstjenester som SletDet og Børnetelefonen samt Red Barnets besøg på skoler har vist, at der er behov for hjælp til at snakke om digitale krænkelser. Børn og unge håndterer nemlig digitale krænkelser vidt forskelligt.

44 procent af de adspurgte børn og unge svarer i undersøgelsen, at de tænker, at det er bedst at ignorere deres oplevelser med digitale krænkelser, og næsten hver femte vælger ikke at fortælle det til nogen.