Skoler vil af med afstandskrav: - Det er ikke holdbart

Det bliver svært at vende tilbage til en normal hverdag i landets folkeskoler efter sommerferien, hvis de nuværende krav om en meters afstand mellem eleverne fortsat skal være gældende.

Sådan lyder det fra Kommunernes Landsforening (KL), der er arbejdsgivere for folkeskolerne i landets 98 kommuner.

Afstandskravet gør, at mange skoler er nødt til at opdele klasserne. En del skoler har desuden været nødsaget til at tage idrætshaller eller telte i brug til undervisningen.

- Som det er i dag, kan vi ikke give eleverne det fulde antal timer. Vi kan heller ikke give dem undervisning i alle fag, siger Thomas Gyldal Petersen (S), der er formand for KL's børne- og undervisningsudvalg.

- Vi risikerer at komme til at stå med et stort fagligt efterslæb. Især hos de elever, der i forvejen er sårbare, siger han i en pressemeddelelse.

Der var oprindeligt et krav om to meter mellem eleverne i folkeskolen, da de genåbnede efter nedlukningen, men det er siden sænket til en meter.

Får ikke det faglige udbytte, de skulle have haft

På Kerteminde Byskole bakker skoleleder Jesper Bech Madsen op om udmeldingen fra Kommunernes Landsforening.

- Sådan som vores skole er indrettet, kan vi ikke have alle vores elever på skolen, hvis vi skal køre almindelig undervisning efter sommerferien. Vi kan ikke overholde aftandskravet, og vi kan ikke overholde at holde dem i de grupper, de er delt op i, siger han til TV 2/Fyn.

I øjeblikket møder eleverne på Kerteminde Byskole ind i hold for at overholde reglerne.

- Det er ikke holdbart. Den undervisning, vi kører med nu, er nødundervisning. Eleverne får ikke det faglige udbytte, de skulle have haft.

Men er der ikke stadig et hensyn at tage til smitterisikoen?

- Det er som udgangspunkt ikke mit problem. Jeg vurderer ud fra, at hvis vi skal lave undervisning, hvor vi lever op til undervisningskravene, så kan vi ikke gøre det med de regler, der er nu. Men når vi ser, hvordan andre ting lukker op, så kan jeg efterhånden have svært ved at forstå de krav, vi skal leve op til, siger Jesper Bech Madsen.

Der går 500 elever på Kerteminde Byskole.

- Genåbningen går hurtigt nu

Også Thomas Gyldal Petersen peger på, at den øvrige del af samfundet er ved at være oppe i omdrejninger.

- Det allervigtigste hensyn er, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at gå i skole. Genåbningen af samfundet går hurtigt nu. Vi kan gå i fitnesscentre og til fysiske fritidsaktiviteter, køre i fyldte busser og holde fest til klokken to om natten.

- Derfor vil det give skuffede forventninger, hvis elever, forældre og medarbejdere møder ind til skoler efter sommerferien, som fortsat kun er delvist genåbnet, siger Thomas Gyldal Petersen.

Hos Skolelederforeningen mener formand Claus Hjortdal ligeledes, at der skal en afklaring på plads, så skolerne kan planlægge næste skoleår.

- Det strammer meget til ude på skolerne, eftersom der kun er meget kort tid til, at den praktiske planlægning skal være færdig.

- Derfor er det nødvendigt at kende retningslinjerne, så skoleledelsen sammen med skolens personale kan skabe en så tryg og god skolestart for elever og forældre som overhovedet muligt, siger han i en skriftlig kommentar.