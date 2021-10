Skolernes motionsdag begynder med regn

Temperaturerne vil fredag ligge på mellem 11 og 12 grader for hele landet.

Lørdag, når skolerne tager hul på efterårsferien, bliver det også blæsende. Til gengæld er der gode muligheder for sol, men det kan også give lidt regn. Særligt Jylland står for skud på grund af vindretningen.

Temperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 grader.

Ifølge meteorologen er det med at nyde det sol, der kommer lørdag. For søndag bliver vejret skyet med regn i perioder.

- Nyd lyset, når det er der. Vejret ser ikke så spændende ud den kommende tid, fordi der bevæger sig et lavtryk ind ved de britiske øer, der lægger sig og kommer til at pumpe lun og fugtig luft ind over os, siger meteorologen.

Lavtrykket vil også med tiden få temperaturen til at stige en smule, men det kan først rigtigt mærkes i midten af næste uge, hvor der onsdag kan blive op til 17 grader, siger Mette Zhang.

Søndag vil temperaturerne ligge mellem 9 og 14 grader.

Ifølge meteorologen bliver det også skyet mandag, tirsdag og onsdag, og i perioder kan der komme regn.