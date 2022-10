Skræk og rædsel i fynsk forlystelsespark: - Jeg har skabt folks værste mareridt

Skræk og rædsel spreder sig i den gamle forlystelsespark.

Fredag danner Fyns Sommerland ved Aarup på Vestfyn rammerne for en halvanden kilometer lang rute spækket med ren horror for modige fynboer.

Her kan besøgende, der higer efter et godt gys, køre i egen bil gennem den forladte forlystelsespark, mens zombier, plastiklemmer og andre rekvisitter giver anledning til et skrig fra bagsædet til såkaldt 'Horror Drive Thru'.

- Jeg har skabt folks værste mareridt, som de kan få lov at trille gennem parken med bilen til soundtrack på bilradioen, mens de bliver skræmt rigtig godt igennem, siger arrangør bag arrangementet Patrick Spielberg.

Sommerlandet fik tidligere på året nye ejere for at skabe nyt liv i parken igen. Her var planen, at sommerlandet først skulle åbne porten for besøgende til maj næste år.

Men fredag blev første gang i 16 år, at der foregår et betalt arrangement i forlystelsesparken, lyder det.

- Jeg har været på udkig efter parken

Arrangørerne bag så en enestående mulighed for at udnytte forlystelsesparken, der tidligere er blevet kendetegnet som et af "Danmarks uhyggeligste områder".

- Jeg har været på udkig efter parken i flere år. For parken har været kåret til et af de mest uhyggeligeste steder i Danmark. Vi kontaktede gutterne, som har overtaget sommerlandet, og de var med på at lege med os, siger Patrick Spiegelberg.

Her har arrangørerne brugt seks måneder på at skabe universet. Her skrækoplevelserne baseret på sommerlandets konkurs tilbage i 2006, der dækker over "noget endnu værre", fortæller arrangøren og fortsætter:

- Folk begyndte at tabe huden i svømmebassinet og fik hvide øjne. Det er dem, der raserer inde bagved og skaber ufred på ruten i forlystelsesparken, siger Patrick Spiegelberg.

Fredag er første omgang af det såkaldte "Horror Drive Thru", der kommer til at foregå i løbet af de næste par weekender i den gamle forlystelsespark på Fyn.

Se fredagens besøg i Fyns Sommerland her: