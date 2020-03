Skraldet må vente: Fynske genbrugspladser lukker ned

Hold afstand til hinanden og lad være med at samles mange på ét sted.

Myndighedernes opfordringerne om at undgå unødvendig kontakt med andre mennesker har være gentaget igen og igen de seneste dage.

Og selvom mange fynboer måske har fået lidt tid derhjemme til at ordne huset og haven, så må de vente med at aflevere affaldet på deres lokale genbrugsplads.

For at minimere risikoen for spredning af coronavirus har næsten alle de fynske genbrugsstationer nemlig lukket for aflevering af affald.

Læs også For mange samlet: Genbrugsstationer i Odense lukker

Og måske skulle nogle af genbrugsstationerne være lukket tidligere end de blev. Det var i hvert fald tilfældet i Odense, hvor genbrugspladsen på Havnegade lørdag var et samlingssted for fynboer, der der ville af med affaldet.

- På en lørdag, hvor der er stor tilstrømning til vores genbrugsstationer, så må vi sige, at risikovurderingen tog fejl. Vi har taget en beslutning om, at vi simpelthen er nødt til at lukke for modtagelse af storskrald fra private fra søndag, og så kun modtage erhvervsaffald, sagde Claus Hammerich, der er kommunikationschef hos Odense Renovation, lørdag til TV 2/Fyn.

Erhversdrivende kan aflevere

Langeland Forsyning er de eneste, som ikke decideret har lukket for deres genbrugspladser. De har lukket i weekenden 21.-22. marts. Men de holder åbent i hverdagene.

På deres hjemmeside skriver Langeland Forsyning dog, at de opfordrer privatpersoner til at begrænse brugen af genbrugspladserne.

Alle andre fynske genbrugsstationer har lukket for private, mens erhvervsdrivende fortsat har adgang.

Du kan få det fulde overblik og de fynske genbrugsstationer her: