Skudt på livet løs: Mårhunde tæt på udryddelse

Men det er altså ikke nemt at fange dyret, der for det meste kun bevæger sig udenfor når mørket er faldet på, og derfor kræver det helt særligt udstyr at se mårhunden.

Nu ligner det, mod al forventning, at den invasive mårhund kan være på vej mod at blive udryddet i den danske natur. Det seneste år er der skudt omkring 11.000 mårhunde på landsplan, og to af dem har den fynske jæger Tobias Kabbel stået for.

- Jeg tænkte, at nu skulle det være. Nu har jeg vidst, de havde været i området i et stykke tid, i et par uger tror jeg faktisk, fortæller Tobias Kabbel.



Den fynske jæger blev kontaktet for at få hjælp til selve jagten, og det er blandt andet Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund, der rådgiver jægere om jagten på den invasive mårhund.