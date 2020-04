Skuffede restauratører: - Vi savner en køreplan for genåbning

På mandag må blandt andet tandlæger, tatovører og frisører igen åbne deres forretninger. De danske restauratører må dog fortsat vente, inden de kan begynde at åbne for kunder og gæster igen. Det skuffer de fynske restauratører, som havde håbet at kunne åbne for udeservering. Det ville have hjulpet restaurationsbranchen med at mindske tabet fra de mange ugers nedlukning.

Læs også Forslag fra erhvervslivet: Sådan kan vi genåbne Danmark

- Det ville betyde alt. Vi har brugt hele foråret på at gøre klar til vores højsæson, som starter i uge 13. Vi har gjort køkken og menu klar. Vi venter egentlig bare, fortæller direktør ved Bryggeriet Flakhaven René Bo Dyrvig og tilføjer:

- Det er nu, vi begynder at drive de penge ind, som vi har mistet henover januar og februar, som de fleste restaurationer.

Taber en million om måneden

Ved Hotel Svendborg er man også hårdt ramt af nedlukningen, som gælder både hotellet og hotellets restaurant. Ifølge hotellets direktør Tom Pelle Jensen har det sat dybe spor i hotellets økonomi:

- Vi har et tab på over 500.000 om måneden. Derudover skulle vi have tjent mange penge i marts, april og maj. De penge kan lægges oveni, og dem har vi ikke, når det bliver dårlige tider igen. Så det er over en million om måneden, som vi mangler.

Den tabte indkomst gør ondt i restaurationsbranchen og etablerede restaurationer på Fyn har allerede måtte tage tage konsekvensen og erklære sig konkurs. Derfor venter hoteller og restaurationer spændt på, at regeringen giver grønt lys for at restaurationsbranchen kan genåbne.

- Vi savner, at regeringen sammen med de andre partier laver en strategi for, hvordan vi skal åbne og i hvilken takt, lyder det fra Steen Slot, som er formand for brancheforeningen Horesta i Syddanmark.

- Vi kan bruge det til at vide, hvornår der kan ansættes personale igen, og om kunderne kan reservere i for eksempel september. Det er vigtigt for vores branche.

Læs også Frisør lå vågen det meste af natten: - Det er simpelthen fantastisk

- Vi sidder i en båd fuld af huller

I går forlængede regeringen flere hjælpepakker til erhvervslivet og forbedrede også nogle af dem. Noget som skulle mane til ro ved restauratører så ventetiden bliver mere overkommelig. Det er dog ikke realiteten ved de fynske restauratører, som i stedet savner en køreplan for genåbning.

- Vi har brug for nogle guidelines. Må vi afholde en barnedåb i maj måned elller en fest i juni? Og hvor mange må deltage? spørger Tom Pelle Jensen.

Tilbage ved Bryggeriet Flakhaven i Odense giver forlængelsen af hjælpepakkerne heller ikke René Bo Dyrvig ro i maven:

- Vi kan langt fra slappe af. Vi sidder i en båd fuld af huller, og vi øser og øser ud for, at vi ikke skal synke. Medmindre hjælpepakkerne dækker 100 procent, så bliver vi trætte i armene, og så synker vi.

Se indslaget fra gårsdagens udsendelse her: