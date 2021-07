Skuffende nat for fynske OL-atleter

Christina Juhl Johansen medgiver, at man nok skulle have fundet frem til konstellationen tidligere end for omkring tre måneder siden.



- Ja, det burde man nok. Men det er ude af vores hænder og har været op til vores landstræner, siger Johansen til Ritzau.

Damedouble taber til kinesere

Maiken Fruergaard fra Odense Badminton Klub var med damedouble-makkeren Sara Thygesen også i aktion.

De mødte den kinesiske duo Li Yin Hui og Du Yue. Her blev det til et nederlag i to sæt. Første endte 21-13 og andet endte 21-15.



Danskerne skal dog snart i kamp igen og møder det koreanske par Lee Sohee og Shin Seungchan.