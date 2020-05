Skuffet LO-formand efter tv-debat: - Jeg ville gerne have hørt noget mere om lønmodtagerne

Torsdag aften bød på partileder-debat på TV 2.

Her blev håndteringen af corona-virus, nedlukning og genåbning flittigt diskuteret for åben skærm.

Formand for LO Fyn Helle Nielsen fulgte debatten med stor interesse. Især ét emne, synes hun, var fraværende under aftenens debat.

- Jeg ville gerne have hørt noget mere om lønmodtagerne, og hvordan man skaffer jobs. Så det ikke bare er med skattelettelser. Hvordan får vi dem i job, og hvordan får vi dem opkvalificeret, siger hun.

Den fynske LO-formand savner desuden afklaring på dagpenge-området.

- Vi har gang på gang nævnt i fagbevægelsen, at det er dyrt at gå ledig. Der er rigtig mange, der er kommet ud i ledighed nu. Vi har brug for at få hævet satsen på dagpengene. Det kunne også sætte gang i hjulene, forklarer Helle Nielsen.

Hun håber også, at statsministeren indkalder til tre-partsforhandling, så der kan blive kigget på hjælpepakkerne, der udløber ottende juni.

- Det er vigtigt, vi har hjælpepakkerne, så længe der er brug for det. Jeg ved ikke, hvor længe der er brug for det. Det er der ingen, der ved. Men vi skal ud på den anden side sammen, siger Helle Nielsen.

Mangel på brugbare forslag

Ét af de emner, der blev debatteret, var erhvervslivet. Fyn og hele Danmark har været hårdt ramt på økonomien på grund af corona-krisen. Tusindvis har mistet deres job og køer til dagpenge-kontorerne vokser.

Middelfart er hårdest ramt med 47,8 procent flere arbejdsløse.

Et konkret bud på, hvordan økonomien sparkes i gang kom fra Venstres Jacob Ellemann Jensen

- Vi skal have gang i dansk økonomi igen. Det var derfor, jeg igår foreslog at rykke de skattelettelser frem, som vi allerede har aftalt for fire en halv milliard. Lad os nu halvere momsen frem til jul, sådan så vi appelerer til, at folk kommer ud og bruger nogle flere penge, sagde Venstres formand under debatten.

Helle Nielsen kan ikke se nogen pointe i at sænke momsen og skatten.

- Vi er bygget op på, at vi har et velfærdssamfund, og det er jo vores skatter, der bygger grunden, siger hun til TV 2/Fyn og fortsætter:

Helle Nielsen synes ikke, der var mange brugbare forslag. Men det der omhandlede klima, mener hun er vigtigt.

- Lad os starte med klimaet og få mange gode arbejdspladser i gang på den måde, siger formanden for LO Fyn.

Åbning af grænsen

Et andet stærkt diskuteret emne under aftenens debat handlede om Danmarks grænser. Ifølge Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen er det oplagt at påbegynde en genåbning.

- Tyskland har rakt hånden ud til den danske regering for at sige, at man er klar til at åbne grænsen. Det håber jeg, at regeringen er i dialog med Tyskland om. Det betyder meget for mange lokalsamfund, at turister kan komme til Danmark. Det gælder hele vejen op og ned ad Vestkysten, men også i resten af Danmark, sagde Jakob Ellemann-Jensen under debatten ifølge Ritzau.

Statsminister Mette Frederiksen var enig med flere partier i, at det kan være en mulighed at lade turister med et lejebevis få adgang til Danmark. Men det skal først diskuteres i politiske forhandlinger.

- Vi taler os i retning af noget, der er klogt, sagde Mette Frederiksen under partilederdebattens del om grænserne.

Hun advarede dog fortsat om smitterisikoen:

- Det er dejligt at modtage en tysk familie, der ikke har corona. Det er noget anderledes, hvis det er en tysk familie, der er smittet og kommer til Danmark og smitter videre.

Kritik af håndtering

Desuden kritiserede Jakob Ellemann-Jensen under debatten regeringens ageren i genåbningsfasen.

- Når det kommer til genåbningen, så har åbenheden været lidt la-la. Det er ærgerligt, at man skal presse på for at få den sundhedsfaglige og økonomiske viden samlet, sagde han.

Mette Frederiksen afviste kritik fra flere partier for manglende åbenhed og tilbageholdelse af materiale for borgerne i corona-krisen:

- Al materiale er lagt offentligt frem. Al det materiale, som regeringen og partilederne har lagt til grund, er lagt frem, sagde hun.

Statsministeren lovede, at der vil blive lavet en omfattende evaluering af forløbet under corona-epidemien.