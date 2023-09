Skyderi, narko og molotovcocktails: Lille fynsk landsby danner ramme om kulørt retssag

Det var en sommernat for to år siden, at der pludselig lød fire skud i den lille sydøstfynske by Skårup. I løbet af de efterfølgende timer anholdt betjente fra Fyns Politi to mænd i Odensegade i Svendborg.

Fredag sad de to mænd på henholdsvis 27 år og 31 år plus en tredje 23-årig kammerat på anklagebænken i retten i Svendborg.

De to ældste var tiltalt for blandt andet at transportere, besidde og anvende et skydevåben natten til 1. juni 2021 i Skårup, mens den tredje er tiltalt for at transportere et andet våben. Sammen er de tre tiltalt for i perioden mellem januar 2021 og frem til august samme år at have solgt euforiserende stoffer og være i besiddelse af ikke under 750 gram kokain, fem kilo hash og 50 gram skunk.

Men de tre dommere og de otte nævninge skal i løbet af den 10 retsdage lange sag også tage stilling til flere andre forhold. 10 forhold er i anklageskriftet listet op, og de handler udover skyderiet og narkosalg i Svendborg og omegn også blandt andet om medvirken til at sætte ild til en bil, hærværk og trusler.

Nogle af forholdene har de allerede erkendt, men skyderiet i Skårup nægter de sig skyldig i.

De helt store kanoner

Det var kun den ene af de tiltalte, som denne fredag ønskede at blive afhørt. Det var den 27-årige, der er tidligere straffet. Han satte sig i vidneskranken, og i løbet af sin forklaring erkendte han at have været i besiddelse af hash til eget forbrug og at have været med under en episode, natten inden skyderiet på en adresse på Skovmøllevej i Skårup.

I huset på adressen boede en dengang 61-årig mand blandt andet med sine sønner, som “halvdelen af Svendborg var efter”, lød det fra den tiltalte. Grunden til det skulle være, at de i tidens løb har solgt hash, og det skulle havde givet dem “en masse problemer”.

Var de involveret i narkosalg, ville den tiltaltes forsvarer, Anders Schønnemann Olesen, vide.

- De var de helt store kanoner, sagde den tiltalte blot.

Den 61-årig mand blev i december 2021 dømt to år og ni måneders fængsel for besiddelse af våben og hash, og han er efterfølgende også blevet udvist af Danmark.

Familien og den tiltaltes ven havde i foråret 2021 en uoverensstemmelse, som ifølge forklaringen i retten havde resulteret i, at en bil var blevet smadret. Derfor kørte den tiltalte og en kammerat, som han i retten ikke ville give navnet på, til Skårup for at tale med familien.

Krudtpartikler

Det lykkedes dog ikke, og i stedet tog kammeraten en krukke fra en nærliggende vejbod. Det hele blev filmet af et overvågningskamera, og billederne blev vist i retten. De kørte tilbage til huset, og planen var først at smadre familiens bil med krukken og dernæst smide en molotovcocktail derind, som ville brænde bilen af.

- Min hensigt var at smadre deres bil, fordi de havde smadret vores bil, fortalte han.

Men inden det kom så vidt, kom faren i huset ud, og den tiltalte og kammeraten smed ifølge afhøringen krukken og molotovcocktailen fra sig og forsvandt.

Det var optakten til det skyderi, der foregik natten efter, og som den tiltalte siger, at han ikke kender noget til. Anklageren kunne dog vise en teknisk undersøgelse, som viste, at der var blevet fundet en krudtpartikel på tiltaltes venstre og højre hånd, da han var blevet anholdt. Men det var kommet fra den politibetjent, der om natten havde holdt hans hænder i flere minutter, lød forklaringen.

Persongalleriet

Som noget af det første bad anklager Stefan Kristensen retten hæfte sig ved det persongalleri, der var omkring de tre tiltalte. Med det mente han, at der i to af forholdene allerede var faldet dom mod en kvinde og en mand.

Byretten gav i foråret 2022 en 30-årig kvinde fem års fængsel for blandt andet narkosalg via Snapchat, brandstiftelse på en bil og databedrageri, mens en 27-årige mand i december 2021 fik seks års fængsel for at sælge kokain, amfetamin og hash - også igennem Snapchat.

Det er de to personer, der to gange går igen i det anklageskrift, som den aktuelle sag tager udgangspunkt i.

Et af forholdene handlede om at sætte ild til en bil, som efterfølgende brændte ned. Anklagen lød på, at den tiltalte skulle have fået de to nu dømte personer til at sætte ild til den, fordi der var skudhuller i den.

- Hvorfor satte du dem til opgaven? spurgte Stefan Kristensen.

- Jeg ved ikke, om jeg satte dem til opgaven, men jeg spurgte dem, om de ville tjene et par hundrede kroner, svarede den tiltalte.

I retten viste anklageren en video af den nu dømte mand. Den skulle være optaget 13. marts 2021, og den viser, at han sidder på bagsædet af en bil med, hvad der ligner en pistol og lader magasinet. Ifølge anklagemyndigheden er det en gaspistol, som er blevet ombygget til at kunne skyde. Ifølge forsvarerne er det blot en gaspistol.

I anklageskriftet er to af mændene - den 27-årige og den 23-årige - tiltalt for at være i besiddelse af et våben og køre det fra Svendborg til Odense.

- Jeg var ikke i den bil, lød det fra den 27-årige.

Hvilken forklaring den 23-årige medtiltalte har, skal retten først tage stilling til under næste retsmøde.

Og først efter 10 retsdage vil retten finde ud af, om man skal følge Anklagemyndighedens påstand og dømme to af de tre tiltalte til udvisning af Danmark, fordi de ikke er danske statsborgere.