Skyet søndag med regn hist og her

Det er sommer, det er skyet og det er søndag.

Dagen bliver nemlig en af dem, hvor der ikke bliver brug for den helt store solfaktor til huden.

Fra morgenstunden kan solen måske glimtes i det fjerne, men det vil være en skyet affære, der kommer til at spille hovedrollen.

Og netop skyerne er her af en grund. Der er nemlig varmere luft på vej ind over landet. Det betyder at i den overgangsperiode, dukker skyerne op.

Varmt bliver det dog ikke i dag. Temperaturen ligger på 17-18 grader, når det er varmest.

Som dagen skrider frem vil der også begynde at komme en smule regn fra de skyer, der hænger over Fyn. Nogle steder mere sammenhængende end andre.

Vinden bliver let til jævn vind fra sydvest og vest. I aften og i nat kan det en overgang klare lidt op, men ellers fortsat mest skyet og måske en lokal byge.