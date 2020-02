Skylder Danmark Karoline en undskylding?

Statens ansvar

- Staten ved, at de har gjort noget forkert. Man ødelægger ikke et menneske, der kan klare sig selv, siger Karoline Olsen.

Ifølge Karoline Olsen var hun ikke syg, da hun blev anbragt på Sprogø. Hun vidste ikke hvorfor, hun skulle fratages muligheden for at få børn.

Lige nu er Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg i gang med at undersøge, om staten har svigtet sit ansvar overfor anbragte som Karoline Olsen.

Staten ved, at de har gjort noget forkert. Man ødelægger ikke et menneske, der kan klare sig selv. Karoline Olsen, tidligere anbragt på Sprogø

Sarah Smed, der er leder af Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg, skal stå i spidsen for udredningen af forholdene for anbragte under sær- og åndssvageforsorgen. Også Syddansk Universitet er med i arbejdet.

- Vi kigger på alt det arkiv-materiale, der er blevet samlet ind gennem årene og de yderligere henvendelser, vi får, siger Sarah Smed.

De seneste ti år har Forsorgsmuseet i Svendborg stået for lignende undersøgelser. Derfor har de fået tildelt opgaven af social- og indenrigsministeriet. Udredningen skal ligge klar senest 1. august 2020.

Det skal Forsorgsmuseet i Svendborg undersøge: Den historiske kontekst for beslutning om nedsættelse af sær- og åndssvageforsorgen.

En kortlægning af oplevelser, traumer og sekundære traumer og dermed konsekvenser for de berørte børn, unge og voksne. Herunder også konsekvenser for de berørte af de fysiske indgreb, som blev udøvet inden for rammerne af datidens lovgivning.

De generelle forhold på de tilknyttede institutioner for tidsperioden 1933 til 1980 – her med særligt fokus på perioden 1950 til 1980.

Livsforholdene for de anbragte børn, unge og voksne under deres ophold på en af sær- og åndssvageforsorgens institutioner.

En kortlægning af de målgrupper, som var omfattet af sær- og åndssvageforsorgen.

Et særligt fokus på svigt og overgreb, som eksempelvis fysiske/seksuelle overgreb, psykisk vold, alvorlige mangler ved den lægelige, praktiske eller følelsesmæssig omsorg.

Statens tilsynsforpligtigelse og praksis.

Siden 2009 har Karoline Olsen forsøgt at få en undskyldning fra den danske stat, men det er endnu ikke lykkedes.

Hun har blandt andet skrevet til tidligere ministre.

Formålet med den nye undersøgelse er at få indsamlet ny viden og indsnævret eksisterende empiri, der skal kortlægge om Danmark har svigtet sit ansvar over for anbragte som Karoline Olsen i perioden 1933 til1980. Det sker eksempelvis gennem nye interviews med tidligere anbragte og personale.