Slår alle rekorder: Energiselskab udfordres af kundernes interesse

- De sidste 14 dage i kundecenteret har der været massivt tryk på.

Sådan lyder det fra Energi Fyns ansvarlige for marketing og kommunikation, Kenneth Christiansen.

- Da jeg startede i den her branche for et år siden, fik jeg at vide, at det er en branche, som danskerne har lav interesse for, men nu er interessen skiftet, tilføjer han.

'All-time-high'

Og kigger man på nogle Energi Fyns egne tal, så er der ingen tvivl om, at han har ret.

Op mod 30 procent flere besøgende på energiselskabets hjemmesidde og tæt på en fordobling af henvendelserne til kundecenteret på et år, vidner om, at fynboerne på kort tid er blevet hyperfokuserede på el- og energipriser.

August måned er faktisk en 'all time high' for trafik på Energi Fyns hjemmeside.

- Det fylder virkelig meget i danskernes bevidsthed, siger Kenneth Christiansen om energipriserne.

Alle de store tal har dog også en bagside.

- Det kan være en udfordring at yde en god kundeservice, lyder det fra Kenneth Christiansen.

Han afviser ikke, at energiselskabet har undervurderet interessen, men han påpeger også, at interessen har overrasket de fleste og været svær at forberede sig på.

Interesse kommet for at blive

Energiselskabet er dog sikker på, at interessen er kommet for at blive, også selvom priserne normaliserer sig igen.

- Lige nu er der meget fokus på pris, men jeg kunne sagtens se andre dimensioner, som forbrugerne er interesseret i at følge med i i fremtiden, siger Kenneth Christiansen.



Russisk gas er et eksempel, som den marketingsansvarlig fremhæver. Forbrugerne vil gerne vide, om deres energi er lavet på russisk gas, men før Rusland gik ind i Ukraine, så arbejdede Energi Fyn allerede ud fra en tese om, at interessen ville stige.

- Vores fremtidige forbrugere bliver mere grønne, og vi skal derfor sørge for, at det er mere transparent, hvilket el-produkt man køber.

De bedste råd

Og selvom Kenneth Christiansen i forvejen mærker rigeligt med interesse fra kunderne, så er hans bedste råd stadigvæk, at man som forbruger sætter sig ind i, hvilke produkter man har og eventuelt tager fat i sit energiselskab.

Dernæst opfordrer han dem, der ikke allerede gør det, til at følge nøje med i deres forbrug og samtidig være mere bevidst om energiforbedringer i hverdagen.

- Vi har ikke været nok optaget af, hvordan vi bruger vores energi før, så der er rigtig meget, vi kan gøre for at forbedre vores el-forbrug, forsikrer Kenneth Christiansen.

Du kan eventuelt gøre, som mange andre fynboer og danskere gør i øjeblikket. Lige nu er el-apps nemlig de mest downloadet i Apple's App Store.