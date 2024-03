Slikposerne bliver større

Størrelsen på posen til bland-selv-slik har stor betydning for, hvor meget slik du køber, viser nyt forsøg fra Kræftens Bekæmpelse.

- Da mine børn var små, vejede en pose slik 60 gram. Nu er den mindste pose typisk omkring 125 gram, og poser på 400 gram er ikke noget særsyn. Det får os til at spise meget mere slik, for vi spiser ofte, til posen er tom, siger Susanne Tøttenborg, der er chefkonsulent i Kræftens Bekæmpelse.

Danskerne er verdensmestre i at spise slik. I gennemsnit spiser hver dansker 12,3 kilo slik og chokolade hvert år.



Ifølge forsøget får de store poser - både de færdigpakkede og blandt-selv-poserne - de sliklystne til at spise mere. Det kan bidrage til overvægt, der øger risikoen for kræft, lyder det fra Kræftens Bekæmpelse, der opfordrer til at gøre slikposerne mindre.