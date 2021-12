Slud og tøsne på vej til Fyn

- Temperaturen starter omkring frysepunktet eller et par grader over, og så er der nedbør fra morgenstunden i form af hvidt. Det meste af det vil nok være i form af slud og tøsne og ikke noget, der lægger sig, siger Sara Maria Mærkedahl fra TV 2 Vejret.

- Temperaturen vil stige i den kommende periode, fastslår vejrværten.

Allerede i løbet af lørdag vil temperaturen stige.

- Så er der risiko for, at nedbøren er i form af regn, siger Sara Maria Mærkedahl.

Ti grader i december

Søndag bliver der plads til både solen og regn.

- Læg mærke til temperaturen i dagtimerne: syv grader. Den stiger, når vi kommer ind i næste uge. Mandag, tirsdag og onsdag mellem otte og ti grader, siger Sara Maria Mærkedahl.

Om det lune decembervejr vil fortsætte helt til jul, er endnu for usikkert at sige. Ifølge TV 2 Vejret er der ti procent chance for en hvid jul, hvor der ligger mindst en halv centimeters sne i 90 procent af landet.