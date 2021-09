Slut med at sende hele skoleklasser hjem - nu skal børnene kviktestes

Det fortæller børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til TV 2:

- Nære kontakter skal ikke længere hjemsendes. I stedet får man en kviktest på skolen, hvis forældrene har givet samtykke.

Hele klasser sendt hjem

På papiret er det i forvejen kun kontakter, som har siddet indenfor en meters afstand af en smittet i mere end 15 minutter, der skal sendes hjem. Men i praksis har virkeligheden været en anden.

Familier med mindre børn har nemlig stadig skullet holde deres børn hjemme, hvis de har været kontakter til nære kontakter.

Det betyder, at hele skoleklasser er blevet sendt hjem, fordi smitteopsporing blandt de yngste har været "en tung og utaknemmelig opgave" for personalet, som formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, kaldte det torsdag.