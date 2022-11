Slut med NemID: Flere tusinde mister adgang til net- og mobilbank

Slut med onlineshopping og bankoverførsler.

Det er realiteten for tusindvis af borgere, der endnu ikke har fået oprettet MitID.

Mandag den 31. oktober var nemlig sidste dag, hvor NemID kunne benyttes i mobil- og netbanken til digitale underskrifter samt til at gennemføre betalinger ved onlineshopping.

Det er ikke mere end fire måneder siden, at fristen for at oprette MitID blev forlænget grundet lange ventetider ved borgerservice.

Men det er ikke ensbetydende med, at ventetiderne er forsvundet.

Bor man i Odense eller Middelfart Kommune og har brug for hjælp til at få oprettet en bruger på MitID, skal man væbne sig med tålmodighed. Her skal man nemlig vente knap tre uger på en tid ved borgerservice.

I Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Nordfyns Kommune skal man se 10-14 dage frem i kalenderen for at finde en ledig tid.

I en rundspørge foretaget af TV 2 Fyn oplyser flere kommuner, at de har modtaget ekstra mange opkald fra borgere, der har brug for hjælp til at oprette MitID.

Som resultat af den stigende efterspørgsel er ventetiderne steget i flere kommuner.

Særligt i Faaborg-Midtfyn Kommune er tiderne blevet revet væk det seneste døgn, hvor ventetiden er gået fra at være to dage til nu at være oppe på to uger.

Så hvis du har en tandlægeregning, der skal betales eller dokumenter, der skal underskrives, kan det være, at du skal overveje at tage en tur til Svendborg, Langeland eller Assens Kommune, hvor ventetiderne er noget mere overkommelige.

Hjælp at hente

Selvom fristen blev forlænget fra den 30. juni til den 31. oktober, så flere borgere kunne nå forbi borgerservice og få hjælp til oprettelsen, er der stadig en del borgere, der ikke har fået oprettet en bruger til MitID.

Finans Danmark anslår, at knap 25.000 borgere endnu ikke er blevet oprettet på MitID, og derfor mister adgangen til deres net- og mobilbank – i hvert fald indtil de får oprettet en bruger på MitID.

Hvis du endnu ikke har oprettet MitID, kan du få adgang via mitid.dk, i MitID appen eller ved borgerservice.

Digitaliseringsstyrelsen har samlet en liste med svar på de mest almindelige spørgsmål om MitID. Du kan læse svarene ved at klikke her.

Hvis du oplever problemer med MitID og har brug for hjælp, men ikke ønsker at booke en tid ved borgerservice, skal du kontakte din bank eller MitID support.