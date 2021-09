Slut med restriktioner i den kollektive trafik

- Det er imponerende, og jeg vil gerne sige stort tak til både passagererne, ansatte og transportørerne. Men jeg vil også glæde mig over, at det fra på mandag igen er helt almindelig hverdag i den kollektive transport. Og jeg håber, at endnu flere danskere vil vende tilbage til busser, tog og metro. Det er der mange gode grunde til at gøre.

Med ophævelsen af de sidste restriktioner kan man rejse mere fleksibelt. Kun Lyn+ har krav om pladsbillet, som det også var tilfældet før corona. Det betyder også, at man igen skal betale for en pladsbillet, hvis man ønsker at være sikker på at få et sæde.

Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger gælder stadig.