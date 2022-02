Slut med test på skoler og daginstitutioner

- Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så vi opfordrer til, at alle børn vasker hænder, når de møder ind om morgenen, at der bliver holdt afstand, og at der bliver luftet ud, siger skoleleder Mads Arvidsen.

- Vi opfordrer meget til, at man spritter hænder af, og det bliver vi ved med at gøre. Men ellers så har vi blødt op for at have mere adgang mellem stuerne, og det er vi glade for, siger leder af Børnehuset Haarby Lisbeth Hyrup Hansen.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet vil det fortsat være muligt at få udleveret selvtest til test som øvrig kontakt på skolerne.