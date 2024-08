Små Frede-skridt og første syn af Mary: Kom med en tur i det fynske, royale arkiv

Royal Run i det fynske

Da hans kongelige højhed fyldte 50 år i 2018, blev det startskuddet til det allerede ikoniske motionsløb Royal Run.

Motionsløbet har været forbi Fyn tre gange - to gange i Odense i henholdsvis 2018 og 2021, og én gang i Nyborg i 2023

Et løb, der i sandhed viste sig at kunne gå sin gang på Fyn. Her fik fynboerne mulighed for at løbe side om side med kronprinsparret.

I 2018 fik TV 2 Fyn mulighed for at fange et dengang svedigt kronprinspar.