Små gymnasier presset på elevtal: - Jeg ville ikke føle mig lige så tryg på et stort gymnasium

Liva Sofie Busk skal have sin studenterhue, lang tid før at Faaborg Gymnasium eventuelt kan komme i fare, men hun føler alligevel stærkt for, at den sydfynske by skal bevare sit gymnasium.

- At der er det her gymnasium, hvor folk kommer hen, og der er et vildt godt sammenhold, skaber det her fede ungdomsmiljø, hvor folk er tætte med hinanden. Jeg tror helt klart, at gymnasiet er med til at redde Faaborg i forhold til at få skabt det her ungdomsmiljø, siger hun.

Samtidig mener hun, at der kan være fordele ved små gymnasier, som ikke er tilstede ved de større gymnasier, hvor mange elever søger hen.

- Man kender ligesom alle. Vi har et meget stærkt fællesskab, synes jeg.

Tætte relationer

Den holdning bakker Julie Jensen fra 2.G på Midtfyns Gymnasium op om. Det er det andet fynske gymnasium, der risikerer lavere udkantstilskud. Gymnasiet tæller 410 elever.

- Jeg ville ikke føle mig lige så tryg, hvis jeg gik på et stort gymnasium, siger Julie Jensen.

- På Midtfyns har vi også nogle tætte relationer på tværs af klasserne og henover årgangene. Det gør det nemmere at snakke med nogle forskellige og ikke altid gå med de samme, siger hun.

Samtidig tror hun, at det ville være sværere at holde fraværet nede og komme godt igennem ungdomsuddannelsen, hvis transporttiden pludselig blev længere.

- Jeg er meget taknemmelig for, at mit gymnasium ligger så tæt på, og at jeg kan tage bussen derhen på ti minutter, så jeg ikke behøver at stå op klokken fem om morgenen for at komme afsted, siger hun.