Småbørns adgang til skærme skal begrænses med ny aftale

Børn skal fremover bruge mindre tid på at kigge på tablets og andre skærme, når de er i dagtilbud.

Det er formålet med en ny politisk aftale, som et bredt flertal på Christiansborg står bag.

Der vil ikke være tale om et decideret forbud mod for eksempel tv og tablets. Men tilgangen vil være "restriktiv", slår børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) fast.

- Jeg er alvorligt bekymret for børn og unges stigende skærmbrug. Det gælder særligt de yngste børn. Derfor er jeg glad for denne aftale, der skal sikre, at lovgivningen understøtter personalets gode pædagogiske arbejde med børnene ansigt til ansigt.

Børne- og Undervisningsministeriet forventer, at et forslag vil kunne fremsættes i februar 2024. Målet vil være, at loven kan træde i kraft 1. juli samme år.



