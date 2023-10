Småskadet Axelsen trækker sig efter et sæt

Efter at Viktor Axelsen trak sig med en fodskade efter en enkelt kamp ved Denmark Open i sidste uge, var der store spørgsmålstegn ved den danske verdensetter forud for hans åbningskamp ved French Open i dag.

Og det viste sig da også hurtigt, at danskeren ikke var fysisk klar til at spille onsdagens opgør mod Ng Ka Long Angus. Han gennemførte første sæt trods åbenlyse problemer med at bevæge sig og tabte sættet 17-21.

Herefter meddelte han stigedommeren, at han havde problemer med ryggen, inden han sagde tak for kampen til sin modstander.