Smart smuthul: Sådan får du billige busbilletter

To voksne: 88 kroner. Tre voksne: 66 kroner. Det er prisen, du får stukket i hånden af Fynbus' billet-app, hvis du forsøger at købe billetter mellem eksempelvis Odense og Kerteminde.

Det samme er tilfældet, hvis du skal have ungerne med en tur til vandet. En enkeltbillet fra Odense til Kerteminde koster for én voksen og ét barn 66 kroner. Har du dog to børn, der skal med ud i bølgen blå, skal den samlede billetpris stå dig i blot 44 kroner.

- Der er en indbygget grupperabat, og den giver et smuthul ved køb af tre billetter. Det er en gammel, kendt problemstilling, som vi er opmærksomme på, men det er ikke noget, vi som sådan retter, fortæller kommunikationschef for Fynbus Martin Krogh.

Grupperabat

Grupperabatten begynder, når man er mellem 3-15 rejsende, og betyder, at en voksenbillet på eksempelvis fire zoner koster 22 kroner i stedet for 44 kroner.

Der er dog ikke noget til hindre for, at to voksne køber tre billetter til 22 kroner stykket i stedet for to billetter til 44 kroner stykket.