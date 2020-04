Smile Race: Sejl Fyn rundt på en weekend

For de sejl-glade fynboer er der godt nyt på vej. Faaborg Sejlklub har nemlig arrangeret et sejlads rundt om Fyn, hvor både amatører, entusiaster og professionelle kan deltage.

Hele idéen bag sejladsen er nemlig at samle alle de fynske sejlere - gode som mindre gode. Og startskuddet kommer til at lyde den 15. august 2020.

- At sejle et kapsejlads er der jo ikke så meget nyt i, men de kapsejladser, der er på Fyn, er blevet aflyst på grund af corona. Derfor begyndte vi at undersøge, om der ikke var en måde, hvor man alligevel kunne sejle til trods for forholdene, fortæller Faaborg Sejlklubs formand Jakob Frost til TV 2/Fyn.

Anderledes end det klassiske sejlads

Sejladset er blevet døbt Smile Race. Navnet er valgt, fordi Faaborg sejlklub vil hive smil og sejlglæde frem hos de deltagende.

Og sejladset adskiller sig fra de almindelige kapsejladser på flere måder. Deltagerne kan nemlig starte ud fra alle de større kystbyer på Fyn - altså fra Faaborg, Svendborg, Nyborg, Kerteminde, Bogense, Middelfart og Assens.

Smile Race kommer til at foregå den 15. - 16. august, og starten går fra alle de større kystbyer på Fyn. Foto: Faaborg Sejlklub

Alle de sejlende kommer til at skulle samme vej rundt om Fyn. Bådene vil blive tracket, så man kan følge hinanden i konkurrencen.

- Til sejladser starter man normalt om fredagen, men vi starter lørdag morgen. Normalt vil der også for mange være lang transport til start, men her kan man starte i den by, der er tættest på en, og så sejler vi samme vej rundt, så man ikke møder hinanden, fortæller Jakob Frost.

Forskellige præmier til alle

For at gøre sejladset mere attraktivt for alle på alle niveauer udloddes der også en række præmier.

I gamle dage var der mange flere, der sejlede for hyggens skyld, og det er der ikke rigtigt så meget mere. Men med det her arrangement prøver vi at tiltrække alle Jakob Frost, formand, Faaborg Sejlklub

Først og fremmest gives der præmier for de sportslige præstationer, men Jakob Frost løfter sløret for, at der også vil være masser af andre præmier, man kan vinde undervejs i konkurrencen.

- Der vil i lige så høj grad være nogle overraskende præmier for skæve ting og præstationer. Alle, der stiller op, har en reel chance for at vinde nogle fede præmier uanset niveau, siger han.

Man kan for eksempel vinde for det bedste billede taget på Nordfyn, den flotteste aftensmad, den yngste besætning, hvem der overhaler flest, hvem der bliver overhalet flest gange og meget mere.

Alle præmierne bliver overrakt digitalt.

Håber sejlads kan fortsætte i fremtiden

Det er ikke kun for at tilfredsstille sejl-entusiaster i deres hungren efter igen at komme ud på havets bølger, at sejlklubben kom på idéen.

Jakob Frost fortæller, at klubben med denne begivenhed håber på at kunne bidrage med noget andet til sporten, selv om ti år.

- I gamle dage var der mange flere, der sejlede for hyggens skyld, og det er der ikke rigtigt så meget mere. Men med det her arrangement prøver vi at tiltrække alle, siger Jakob Frost og tilføjer:

- Vi har prøvet at gentænke måden, man sejler kapsejlads på, så alle kan være med.

Styr på sikkerheden

Idéen til sejladset kom i sidste uge, og derfra er det gået stærkt. Sejlklubben ville nemlig gerne så hurtigt som muligt fortælle om begivenheden til de sejlende fynboer, der savner at komme ud.

- Der er selvfølgelig stadig en masse praktisk, som vi skal have styr på, men lige nu ville vi gerne give folk muligheden for at tilmelde sig, siger Jakob Frost.

Han fortæller, at netop sejlads er en af de sportsgrene, hvor man uden for mange problemer kan overholde sundhedsmydighedernes retningslinjer. Alligevel er klubben i tæt dialog med Dansk Sejlunion om retningslinjerne for sejlads.

- Vi vil fortsat være i dialog med Dansk Sejlunion for at finde den fornuftigste vej i det her, for vi har selvfølgelig sikkerheden i orden, siger Jakob Frost.